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Девич признался, что всегда ждет вызова в сборную

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Марко Девич
Марко Девич
sport.ua

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Марко Девич рассказал, ждет ли вызова в сборную.

“Моя карьера игрока состоялась именно в Украине. Здесь я реализовал себя и как футболиста, и как человека. Поэтому прохожу тренерские курсы тут.

Вызова в сборную я жду всегда. Пока играю, пока забиваю, но понимаю, что сейчас делают акцент на молодых игроков, которых готовят на следующий чемпионат Европы“, - сказал Девич в интервью Football Hub.

Ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в Израиле.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Марко Девич
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Источник: footballhub.com.ua

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