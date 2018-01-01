Девич признался, что всегда ждет вызова в сборную

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Марко Девич рассказал, ждет ли вызова в сборную.

“Моя карьера игрока состоялась именно в Украине. Здесь я реализовал себя и как футболиста, и как человека. Поэтому прохожу тренерские курсы тут.

Вызова в сборную я жду всегда. Пока играю, пока забиваю, но понимаю, что сейчас делают акцент на молодых игроков, которых готовят на следующий чемпионат Европы“, - сказал Девич в интервью Football Hub.

Ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в Израиле.