Девич признался, что всегда ждет вызова в сборную
Бывший нападающий сборной Украины по футболу Марко Девич рассказал, ждет ли вызова в сборную.
“Моя карьера игрока состоялась именно в Украине. Здесь я реализовал себя и как футболиста, и как человека. Поэтому прохожу тренерские курсы тут.
Вызова в сборную я жду всегда. Пока играю, пока забиваю, но понимаю, что сейчас делают акцент на молодых игроков, которых готовят на следующий чемпионат Европы“, - сказал Девич в интервью Football Hub.
Ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в Израиле.
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