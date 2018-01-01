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Словакия - Украина: Команды определились с комплектами форм на матч Лиги наций

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Стало известно, в какой форме сборная Украины выйдет на матч против Словакии.
Сборная Украины сыграет со Словакией в Лиге наций
Сборная Украины сыграет со Словакией в Лиге наций
ФФУ

Сборная Украины 16 ноября проведет заключительный поединок в Лиге наций. Соперником нашей команды будет Словакия.

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Встреча пройдет в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского. Команды провели традиционное предматчевое совещание, на котором были определены комплекты форм, в которых игроки выйдут на поле.

Подопечные Андрея Шевченко выступят в основной экипировке - желтой, а голкипер будет в красном. Наш соперник выйдет на поле в темно-синих футболках, а вратарь наденет салатовую форму.

Напомним, встреча 5-го тура группы B1 Словакия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Словакии, форма, Лига наций, футбол, фото
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