Словакия - Украина: Команды определились с комплектами форм на матч Лиги наций
Стало известно, в какой форме сборная Украины выйдет на матч против Словакии.
Сборная Украины 16 ноября проведет заключительный поединок в Лиге наций. Соперником нашей команды будет Словакия.
Читай также: Коноплянка: Нам будет тяжело играть без Ярмоленко и Марлоса
Встреча пройдет в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского. Команды провели традиционное предматчевое совещание, на котором были определены комплекты форм, в которых игроки выйдут на поле.
Подопечные Андрея Шевченко выступят в основной экипировке - желтой, а голкипер будет в красном. Наш соперник выйдет на поле в темно-синих футболках, а вратарь наденет салатовую форму.
Напомним, встреча 5-го тура группы B1 Словакия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Полная версия правил