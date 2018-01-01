Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

Сборная Украины сыграет в Трнаве поединок Лиги наций.

Сборная Украины 16 ноября сыграет поединок заключительного для себя тура Лиги наций. Соперником нашей команды станет Словакия.

Накануне

“Желто-синие“ собрались в Киеве за четыре дня до встречи. Свои дебютные вызовы в национальную команду обрели Виталий Миколенко, Марьян Швед и Андрей Борячук. Сергей Болбат, в свою очередь, получил первое приглашение именно от Андрея Шевченко.

В связи с плотным графиком на клубном уровне, тренерский штаб не стал нагружать футболистов тяжелой тренировкой, а подготовил для них разгрузочное фитнес-занятие.

А уже вечером, дождавшись одного из лидеров Евгения Коноплянку, который прибыл в расположение команды последним из-за позднего рейса, сборная Украины всем составом отправилась в ресторан на праздничный ужин. Поводом стало повышение “желто-синих“ в классе – подопечные Шевченко уже гарантировали себе выход в Дивизион 1 Лиги наций.

В целом атмосфера в коллективе царит просто отличная, победы придали ребятам уверенности, а игроки чуть ли не в каждом интервью рассказывают, что с удовольствием выступают за свою страну.

На следующий день наша сборная провела открытую тренировку на НСК Олимпийский, а Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ. Там наставник поведал, что однозначно в предстоящем поединке предоставит игровое время тем, кто мало выступал ранее. Другими слова, точно сыграют резервисты.

Событие несколько омрачило травма Василия Кравца – во время тренировочной сессии защитник совершил резкое движение и получил защемление мышцы поясничного отдела. Для восстановления игроку понадобится 7-10 дней. Таким образом, он вернется в расположение испанского Луго для дальнейшей реабилитации.

Утром, 15 ноября, украинцы из аэропорта Борисполь отправились в Словакию, а через два часа приземлились в городе Братислава, откуда автобусом передислоцировались в Трнаву. Тренерский штаб взял с собой 23 футболиста.

В этот же день подопечные Шевченко испробовали газон стадиона Антона Малатинского, а главный тренер и Евгений Коноплянка ответили на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции.

Первая встреча

9 сентября при пустых трибунах Арена Львов наша команда одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Андрей Ярмоленко, точно реализовав одиннадцатиметровый удар.

Прогноз

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Шевченко с коэффициентом 3,1, а на словаков – 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Сборная Словакии будет настроена на этот матч самым серьезным образом, поскольку команда Гапала еще не набрала ни одного балла в нынешней Лиге наций и попробует реабилитироваться перед своими болельщиками. Также они хотят сохранить прописку в Дивизионе B, поэтому им важно взять очки.

Украина, в свою очередь, сейчас на ходу и прерывать беспроигрышную серию из 9 игр не собирается, а, имея хорошую конкуренцию практически на все позиции, даже резервисты могут не испортить каши.

Исходя из этого, по нашему мнению, противостояние между Словакией и Украиной завершится вничью – 1:1. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.