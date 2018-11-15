Сборная Украины U-20 обыграла национальную команду Азербайджана
Сборная Украины U-20 провела товарищеский поединок с национальной командой Азербайджана U-21 в рамках подготовки к чемпионату мира-2019.
Наша команда с 37-й минуты играла в большинстве после удаления Кекчю. Забить подопечные Александра Петракова сумели лишь на 80-й минуте встречи. Отличился 19-летний полузащитник Черноморца Николай Мусолитин, который вышел на замену.
Следующий спарринг сборная Украины проведет в понедельник, 19 ноября, против Польши.
Азербайджан (U-21) – Украина (U-20) - 0:1
Гол: Мусолитин (80).
Азербайджан: Ибрагимов, Сейдиев, Сейлиглы, Гусейнов, Гаджилы, Набиев (Хачаев, 74), Азизов (Агазаде, 74), Кекчю (Мурадов, 38), Исмаил Ибрагимли, Булудов (Гюлер, 58), Гаджиев.
Украина: Резник (Кучерук, 46), Бондарь (Веремеенко, 67), Сафронов, Попов, Чех (Мусолитин, 46), Корниенко, Булеца, Супряга, Беляев, Снурницин, Кащук.
Предупреждения: Кекчю, Гаджилы – Булеца.
Удаление: Кекчю (37я минута)
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