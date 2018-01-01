Тренер Словакии: Мы нацелены на победу в матче с Украиной

Главный тренер сборной Словакии рассчитывает обыграть национальную команду Украины.

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал внес изменения в состав команды и рассчитывает одержать победу в матче против Украины.

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"Я с нетерпением жду матча против Украины. Я сам хотел бы выйти на поле, но это невозможно, поэтому я постараюсь передать этот энтузиазм команде.

Мы внесем изменения в состав, но я не буду их разглашать до матча. У нас есть новые идеи и тактические наработки, но самое главное, чтобы игроки были уверены в себе.

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Мы нацелены на победу. Мы хотим набрать как можно больше очков в матче против Украины и Чехии. Мы будем рады, если сыграем вничью с Украиной и победим в Праге, но хотим взять максимум - все шесть очков", - сказал Гапал во время пресс-конференции.

Напомним, в пятницу, 16 ноября, сборная Словакии встретится с Украиной в матче Лиги наций. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.