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Коноплянка: Нам будет тяжело играть без Ярмоленко и Марлоса

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Евгений Коноплянка пообщался с прессой в преддверии заключительного матча Лиги наций.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official/

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Словакии в рамках Лиги наций.

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“Мне запомнилось то, что мы не уступаем Словакии в большинстве случаев (Украина один раз уступила Словакии со счетом 1:0 - прим.ред.). Не будем отходить от традиций и продолжим в том же духе.

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Конечно, нам будет тяжело играть без Ярмоленко и Марлоса. С ними было бы легче, но мы не должны делить команду на лидеров и остальных игроков. Мы должны выделять опытных футболистов и тех, кто моложе, и за счет этого добиваться побед“, - отметил Коноплянка.

Напомним, уже завтра, 16 ноября, сборная Украины сыграет со Словакией в матче Лиги наций. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

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Теги: Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу, футбол, Лига наций, сборная Словакии, пресс-конференция
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