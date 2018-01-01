Шевченко: Нас ожидает очень непростая игра

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Словакией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии заключительного матча Лиги наций против Словакии пообщался с прессой.

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“Я уверен, что нас ждет очень непростой матч. Словаки мотивированы своим турнирным положением. За не полный год это будет уже наша третья встреч, так что мы хорошо изучили друг друга. Кроме того, на мой взгляд, наши сборные несколько похожи в стиле ведения игры.

Очень хорошо, что в Трнаве нет снега, как в Киеве. Здесь относительно теплая погода и это поможет командам показать именно футбол, а не борьбу”, - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, матч Словакия – Украина состоится уже завтра, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи.

Отметим, что букмекеры считают нашу команду аутсайдером этого поединка.