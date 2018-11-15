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Коноплянка попробовал себя в роли шеф-повара

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Вингер сборной Украины умеет не только играть в футбол.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official/

Игрок сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка решил с пользой провести свободное время после приезда в Словакию и попробовать себя в роли повара.

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“Урок приготовления от топ-повара. Пальчики оближешь“, - написал Евгений на своей страничке в Instagram и прикрепил фотографию с шеф-поваром сборной Украины.

К сожалению, комментариев относительно блюда от других игроков нашей команды нет, поэтому поверим Коноплянке на слово, что блюдо получилось вкусным.

Напомним, уже завтра, 16 ноября, сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии в заключительном матче Лиги наций. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры, повар, фото
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