Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ротань: Про талантливых футболистов сборной Украины говорит вся Европа

Комментариев: 0
Руслан Ротань высоко оценил нынешний уровень сборной Украины.
Руслан Ротань и Андрей Шевченко
Руслан Ротань и Андрей Шевченко
ФФУ

Экс-игрок сборной Украины и ассистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань похвалил национальную команду за тот уровень игры, который она показывает под руководством Андрея Шевченко.

Читай также: Ротань: Селезнев - форвард номер один в стране

“Еще когда я был футболистом, то говорил, что мне очень приятно находиться в этом коллективе, в нашей сборной. Я получаю от этого колоссальное удовольствие.

В сборной собрались очень талантливые молодые игроки, об этом свидетельствуют их матчи. Это пример того, как быстро они могут развиваться. Еще пол года назад про них никто не знал, а сегодня, уверен, при них говорит вся Европа“, - приводит слова Ротаня пресс-служба ФФУ.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань выпустит собственную автобиографию и уже поделился с болельщиками ее содержанием.

Поделись:
Теги: Руслан Ротань, сборная Украины по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь