Ротань: Про талантливых футболистов сборной Украины говорит вся Европа

Руслан Ротань высоко оценил нынешний уровень сборной Украины.

Экс-игрок сборной Украины и ассистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань похвалил национальную команду за тот уровень игры, который она показывает под руководством Андрея Шевченко.

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“Еще когда я был футболистом, то говорил, что мне очень приятно находиться в этом коллективе, в нашей сборной. Я получаю от этого колоссальное удовольствие.

В сборной собрались очень талантливые молодые игроки, об этом свидетельствуют их матчи. Это пример того, как быстро они могут развиваться. Еще пол года назад про них никто не знал, а сегодня, уверен, при них говорит вся Европа“, - приводит слова Ротаня пресс-служба ФФУ.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань выпустит собственную автобиографию и уже поделился с болельщиками ее содержанием.