Ротань: Про талантливых футболистов сборной Украины говорит вся Европа
Экс-игрок сборной Украины и ассистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань похвалил национальную команду за тот уровень игры, который она показывает под руководством Андрея Шевченко.
Читай также: Ротань: Селезнев - форвард номер один в стране
“Еще когда я был футболистом, то говорил, что мне очень приятно находиться в этом коллективе, в нашей сборной. Я получаю от этого колоссальное удовольствие.
В сборной собрались очень талантливые молодые игроки, об этом свидетельствуют их матчи. Это пример того, как быстро они могут развиваться. Еще пол года назад про них никто не знал, а сегодня, уверен, при них говорит вся Европа“, - приводит слова Ротаня пресс-служба ФФУ.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань выпустит собственную автобиографию и уже поделился с болельщиками ее содержанием.
Полная версия правил