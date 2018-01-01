Сборная Украины прилетела в Словакию на матч Лиги наций

Наша команда успешно добралась до Словакии.

Сборная Украины по футболу после полуторачасового полета успешно приземлилась в столице Словакии.

Футболисты после холодного Киева оказались в теплой и солнечной Братиславе.

На выходе из терминала нашу команду ожидали фанаты, и наставник сборной Украины Андрей Шевченко порадовал болельщика своим автографом.

Из аэропорта команда на автобусе выехала в Трнаву, где состоится матч Лиги наций. Игроки будут проживать в гостинице Holiday Inn.

Уже вечером команда проведет тренировку на стадионе Антона Малатинского, на котором уже завтра встретится со сборной Словакии.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Украина, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.