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Сборная Украины прилетела в Словакию на матч Лиги наций

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Наша команда успешно добралась до Словакии.
Сборная Украины прилетела в Словакию
Сборная Украины прилетела в Словакию
ФФУ

Сборная Украины по футболу после полуторачасового полета успешно приземлилась в столице Словакии. 

Футболисты после холодного Киева оказались в теплой и солнечной Братиславе.

На выходе из терминала нашу команду ожидали фанаты, и наставник сборной Украины Андрей Шевченко порадовал болельщика своим автографом.

Из аэропорта команда на автобусе выехала в Трнаву, где состоится матч Лиги наций. Игроки будут проживать в гостинице Holiday Inn.

Уже вечером команда проведет тренировку на стадионе Антона Малатинского, на котором уже завтра встретится со сборной Словакии.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Украина, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: сборная Украины по футболу, Лига наций, футбол, сборная Словакии, фото
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