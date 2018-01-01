Сборная Украины вылетела на матч со Словакией

Национальная команда проведет последний матч первого розыгрыша Лиги наций.

Сборная Украины отправилась на матч со Словакией в рамках Лиги наций. Заключительный матч первого розыгрыша турнира не имеет никакого турнирного значения, потому что подопечные Андрея Шевченко уже обеспечили себе победу в группе В1.

По прилете в Братиславу наши игроки отправятся в Трнаву, что в 50 км от столицы Словакии.

Напомним, матч Словакия - Украина состоится завтра, 16 ноября.