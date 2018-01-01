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Коноплянка: Расстроен тем, что матч с Турцией перенесли в Анталию

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
footboom.com

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка сообщил, что очень хотел бы сыграть против Турции в Днепре. 

“Я расстроился, когда услышал, что матч перенесли в Анталию. Я не знаю, у кого можно спросить, чтобы мне дали правдивый ответ, почему не получилось. Я очень ждал, тем более в Днепре, моем родном городе.

Я расстроен, что мы не играем дома. Боюсь представить состояние наших болельщиков, которые ждут эти матчи. Я хотел бы играть каждую игру дома, если бы это было возможно“, - сказал Коноплянка.

Ранее Коноплянка получил оригинальный подарок от фаната Шальке.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу
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Источник: football24.ua

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