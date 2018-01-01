Малиновский: Если будет момент, то возьму мяч и пробью штрафной

Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной Украины.

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящие матчи национальной Украины против Словакии и Турции.

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“Нужно продолжать ту серию без поражений, которая у нас сложилась. В сборной хорошее настроение, все получают удовольствие от игры и выкладываются по полной. Этот год можно записать нам в актив, но он еще не завершился.

Впереди две игры, по которым мы будем готовиться к следующим поединкам. Очень важно показать хороший футбол и результат.

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Я давно хотел отличиться в составе сборной и вот наконец-то забил первый и второй мячи. Если будет момент, то я возьму мяч и пробью штрафной. Но в первую очередь хочется попробовать выиграть эти два матча“, - приводит слова Малиновского официальный сайт ФФУ.

Напомним, уже в пятницу, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч Лиги наций против сборной Словакии. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45.

На следующей неделе наша команда отправится в Анталью, где сыграет товарищеский матч со сборной Турции. Стоимость билетов на этот поединок составляет от 50 до 150 гривен.