Защитник Динамо получил государственную награду Хорватии
Защитник киевского Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич был награжден Орденом князя Бранимира - государственной наградой Хорватии, вручаемой за особые заслуги перед страной.
Пиварич получил награду из рук президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Защитник удостоился ордена за то, что завоевал серебро на чемпионате мира в России.
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Отметим, что государственную награду получили все игроки сборной Хорватии, а также тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии.
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Кроме того, специальными наградами были отмечены некоторые члены хорватской делегации на мировом форуме. Экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич также получил Орден хорватского трилистника.
Ранее сообщалось, что теннисистка Элина Свитолина получила звание Заслуженного мастера спорта Украины, а также была отмечена наградой Гордость Украины.
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