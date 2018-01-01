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Защитник Динамо получил государственную награду Хорватии

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Йосип Пиварич получил награду за выход в финал ЧМ-2018.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Йосип Пиварич
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Йосип Пиварич
instagram.com/josip_pivaric19/

Защитник киевского Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич был награжден Орденом князя Бранимира - государственной наградой Хорватии, вручаемой за особые заслуги перед страной.

Пиварич получил награду из рук президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Защитник удостоился ордена за то, что завоевал серебро на чемпионате мира в России.

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Отметим, что государственную награду получили все игроки сборной Хорватии, а также тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

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Кроме того, специальными наградами были отмечены некоторые члены хорватской делегации на мировом форуме. Экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич также получил Орден хорватского трилистника.

Ранее сообщалось, что теннисистка Элина Свитолина получила звание Заслуженного мастера спорта Украины, а также была отмечена наградой Гордость Украины.

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Теги: Йосип Пиварич, футбол, сборная Хорватии по футболу, ЧМ-2018, награда, Колинда Грабар-Китарович, орден
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