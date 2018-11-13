Кравец досрочно покинул тренировку сборной Украины из-за проблем со спиной

Защитник сборной Украины покинул поле в сопровождении врачей.

Защитник испанского Луго и сборной Украины Василий Кравец досрочно покинул открытую тренировку национальной команды в преддверии матча Лиги наций против Словакии.

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Как сообщает UA:футбол, футболист почувствовал боль в спине и попросил помощи медиков. Доктора увели Василия со стадиона НСК Олимпийский. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна.

Напомним, в пятницу, 16 ноября, сборная Украины на выезде сыграет со Словакией. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение дать шанс молодым футболистам.