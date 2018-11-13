Сестра Ракицкого стала ведущей Шахтер TV и провела не самый удачный первый эфир
Сестра защитника Шахтера Ярослава Ракицкого Дарья получила работу в донецком клубе. Дарья стала ведущей клубного телеканала Шахтер TV.
Девушка провела свой первый эфир перед матчем "горняков" с полтавской Ворсклой в воскресенье, 11 ноября. Дебют получился не самым впечатляющим - ведущая допустила несколько курьезных ляпов.
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Когда Дарья называла состав на матч, то решила упомянуть игроков, которые не прилетели с командой, но ей пришлось обратиться за помощью, когда она не сумела прочитать фамилию Сергея Болбата. Позже девушка благодарила шеф-повара Шахтера Любомира Тошича за вкусный обей, правда назвала его Томашем Любомиром.
Ранее сообщалось, что жена Ярослава Ракицкого Ольга записала совместную песню с Ириной Билык.
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