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Сестра Ракицкого стала ведущей Шахтер TV и провела не самый удачный первый эфир

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Дарья Ракицкая получила работу на клубном канале Шахтера, хотя не выучила имена игроков.
Дарья Ракицкая
Дарья Ракицкая
facebook.com/rakitskayaofficial

Сестра защитника Шахтера Ярослава Ракицкого Дарья получила работу в донецком клубе. Дарья стала ведущей клубного телеканала Шахтер TV.

Девушка провела свой первый эфир перед матчем "горняков" с полтавской Ворсклой в воскресенье, 11 ноября. Дебют получился не самым впечатляющим - ведущая допустила несколько курьезных ляпов.

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Когда Дарья называла состав на матч, то решила упомянуть игроков, которые не прилетели с командой, но ей пришлось обратиться за помощью, когда она не сумела прочитать фамилию Сергея Болбата. Позже девушка благодарила шеф-повара Шахтера Любомира Тошича за вкусный обей, правда назвала его Томашем Любомиром.

Ранее сообщалось, что жена Ярослава Ракицкого Ольга записала совместную песню с Ириной Билык.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, видео
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