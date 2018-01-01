Словакия – Украина: матч обслужит бригада арбитров из Черногории

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче Лиги наций между сборными Словакии и Украины.

В пятницу, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций против Словакии.

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Как сообщает официальный сайт ФФУ, эту встречу обслужит бригада арбитров из Черногории. Главным судьей назначен Никола Дабанович. На линиях будут работать Миловад Джукич и Александар Джиканович.

Дополнительными ассистентами назначены Милош Божкович и Милован Милашич, а четвертый судья - Владан Тодорович.

Напомним, матч Славакия - Украина состоится 16 ноября в городе Трнава на стадионе Антона Малатинского. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.