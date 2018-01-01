Шевченко: Нужно давать молодым игрокам шанс, хоть это и риск

Главный тренер сборной Украины рассказал о вызове в команду молодых футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о выборе игроков на матчи против Словакии и Турции.

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“Эти два матча очень важны для нас. Мы долго формировали состав и, как вы увидели, сделали акцент на молодых игроках. В каждом из них мы видим перспективу. Нам очень интересно посмотреть на них, но понятно, что мы дали им аванс.

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Мы хотим дать возможность каждому игроку показать себя. Понимаем, что нужно давать молодым шансы, хотя идем на определенный риск, ведь у них нет достаточного опыта. Хотим, чтобы они показали свой талант и помогли сборной добиться положительного результата.

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С первого дня я высказал четкую позицию игрокам. Они все должны быть мотивированы и готовы помочь сборной. Не важно, с первых минут, выйдя на замену или вообще просидев на скамейке. С игроками, которые рассчитывают всегда выходить в старте, будет очень сложно работать в будущем”, - заявил Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины проведет свой заключительный матч группового этапа Лиги наций против Словакии в пятницу, 16 ноября. Отметим, что на нашем сайте будет доступная текстовая онлайн трансляция этой встречи.

Во вторник, 20-го ноября, подопечные Андрея Шевченко проведут товарищеский матч против Турции. Поединок состоится в Анталье.