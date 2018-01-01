Турция - Украина: стали известны цены на билеты на матч

Федерация футбола Турции объявила стоимость билетов на товарищеский матч с Украиной.

Во вторник, 20 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Турции. Поединок пройдет в Анталье на стадионе Анталья Арена. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

На официальном сайте Федерации футбола Турции были опубликованы цены на билеты на этот матч.

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Билеты первой категории можно приобрести за 30 турецких лир (около 150 гривен), билеты второй категории - за 15 лир (около 75 гривен), а стоимость места третьей категории обойдется всем любителям футбола всего лишь в 10 лир (около 50 гривен).

Отмечается, что один человек может приобрести не более четырех билетов. Продажа осуществляется в кассах стадиона и в интернете.

Напомним, изначально матч должен был пройти в Днепре, однако главный тренер сборной Турции Мирча Луческу настоял на том, чтобы матч проходил не в Украине.

Отметим, что сборная Украины уже начала подготовку к ближайшим матчам против Словакии и Турции, а новички нашей национальной команды спели на посвящении.