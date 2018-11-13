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Швед и Миколенко спели на посвящении в сборной Украины

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Футболисты исполнили Червону руту.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
dynamo.kiev.ua

Новички сборной Украины Марьян Швед и Виталий Миколенко продемонстрировали свои вокальные способности на посвящении в национальной команде.

Футболисты спели песню Червона рута.

Напомним, сборная Украины начала подготовку к ближайшим матчам со Словакией и Турцией.

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Теги: футбол, Виталий Миколенко, Марьян Швед, сборная Украины по футболу
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Источник: twiter.com

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  13.11.2018, 14:59
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