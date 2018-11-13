Швед и Миколенко спели на посвящении в сборной Украины

Новички сборной Украины Марьян Швед и Виталий Миколенко продемонстрировали свои вокальные способности на посвящении в национальной команде.

Футболисты спели песню Червона рута.

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©😍🇺🇦

Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано✔

Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо😉🔜 pic.twitter.com/ukk08dWwLT