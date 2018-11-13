Швед и Миколенко спели на посвящении в сборной Украины
Футболисты исполнили Червону руту.
Новички сборной Украины Марьян Швед и Виталий Миколенко продемонстрировали свои вокальные способности на посвящении в национальной команде.
Футболисты спели песню Червона рута.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари ©😍🇺🇦— FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 ноября 2018 г.
Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано✔
Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо😉🔜 pic.twitter.com/ukk08dWwLT
Напомним, сборная Украины начала подготовку к ближайшим матчам со Словакией и Турцией.
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