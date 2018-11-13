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Цены билетов на матч Шахтер – Лион стартуют от 100 гривен

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12 декабря Шахтер примет Лион в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шахтер
Шахтер
Getty Images

12 ноября в Харькове донецкий Шахтер сыграет с французским Лионом заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Билеты на матч уже поступили в свободную продажу. Цена - от 100 грн.

Купить их можно в кассах стадиона ОСК Металлист, на официальном сайте, в мобильном приложении, на сайтах-партнерах клуба, а также в розничной торговой сети Харькова.

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Теги: футбол, Шахтер, Лига чемпионов, Лион
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Источник: shakhtar.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    13.11.2018, 13:37
Оценка:  0
Peyot
интересно много желающих посмотреть очередной позор кротов?
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