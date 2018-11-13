Цены билетов на матч Шахтер – Лион стартуют от 100 гривен

12 декабря Шахтер примет Лион в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

12 ноября в Харькове донецкий Шахтер сыграет с французским Лионом заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Билеты на матч уже поступили в свободную продажу. Цена - от 100 грн.

Купить их можно в кассах стадиона ОСК Металлист, на официальном сайте, в мобильном приложении, на сайтах-партнерах клуба, а также в розничной торговой сети Харькова.