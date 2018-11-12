Сборная Украины отпраздновала выход из группы Лиги наций с легендой Милана

Праздничный ужин национальной команды посетил Паоло Мальдини.

Сборная Украины собралась в Киеве и начала подготовку к матчам со Словакией и Турцией.

Вчера, 12 ноября, у футболистов был день отдыха, а вечером у “желто-синих“ был праздничный ужин, посвященный победе в группе B1 Лиги наций.

Не обошлось без звездных гостей - мероприятие посетил экс-одноклубник главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко Паоло Мальдини.

Об этом свидетельствуют фотографии футболистов, которые они опубликовали в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Марьяна Шведа и Андрея Борячука вызвали в сборную Украины.

Напомним, что 16 ноября сборная Украины проведет выездной поединок против Словакии в Лиге наций.