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Сборная Украины отпраздновала выход из группы Лиги наций с легендой Милана

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Праздничный ужин национальной команды посетил Паоло Мальдини.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
ФФУ

Сборная Украины собралась в Киеве и начала подготовку к матчам со Словакией и Турцией.

Вчера, 12 ноября, у футболистов был день отдыха, а вечером у “желто-синих“ был праздничный ужин, посвященный победе в группе B1 Лиги наций.

Не обошлось без звездных гостей - мероприятие посетил экс-одноклубник главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко Паоло Мальдини.

Об этом свидетельствуют фотографии футболистов, которые они опубликовали в социальной сети Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С величайшими звёздами мирового футбола 🙊🔝

Допис, поширений користувачем @ andreyboriachuk

Ранее сообщалось, что Марьяна Шведа и Андрея Борячука вызвали в сборную Украины.

Напомним, что 16 ноября сборная Украины проведет выездной поединок против Словакии в Лиге наций. 

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Паоло Мальдини, Андрей Шевченко
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Источник: instagram.com

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