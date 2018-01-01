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Сборная Украины начала подготовку к ближайшим матчам

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Национальная сборная сыграет со Словакией и Турцией.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
ФФУ

Сборная Украины по футболу уже собралась в Киеве и начала подготовку к матчу против Словакии в Лиге наций и товарищеской встрече с Турцией, сообщает пресс-служба ФФУ.

Большинство игроков прибыло в расположение национальной команды сегодня в обед, а Евгений Коноплянка присоединился к партнерам сегодня вечером.

Завтра в 18-00 национальная сборная проведет открытую тренировку в Киеве на стадионе Олимпийский.

Ранее сообщалось, что в сборную вызвали Марьяна Шведа и Андрея Борячука.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Евгений Коноплянка
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Источник: ФФУ

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