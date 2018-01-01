Сборная Украины начала подготовку к ближайшим матчам

Национальная сборная сыграет со Словакией и Турцией.

Сборная Украины по футболу уже собралась в Киеве и начала подготовку к матчу против Словакии в Лиге наций и товарищеской встрече с Турцией, сообщает пресс-служба ФФУ.

Большинство игроков прибыло в расположение национальной команды сегодня в обед, а Евгений Коноплянка присоединился к партнерам сегодня вечером.

Завтра в 18-00 национальная сборная проведет открытую тренировку в Киеве на стадионе Олимпийский.

Ранее сообщалось, что в сборную вызвали Марьяна Шведа и Андрея Борячука.