Против Павелко открыли уголовные дела по трем статьям
В НАБУ, Генеральной прокуратуре Украины и в Главном управлении Национальной полиции Украины открыты уголовные дела против президента ФФУ.
На деятельность президента ФФУ Андрея Павелко открыли уголовные дела по трем статьям, - заявил адвокат Олег Скупинский на специальной пресс-конференции Артема Франкова.
Деятельность Павелко в НАБУ рассматривают по трем статьям: “злоупотребление властью и служебным положением“, “декларирование недостоверной информации“, а также “незаконное обогащение“.
Также деятельностью Павелко заинтересовалась Национальная полиция Украины и Генеральная прокуратура Украины.
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