Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Против Павелко открыли уголовные дела по трем статьям

Комментариев: 0
В НАБУ, Генеральной прокуратуре Украины и в Главном управлении Национальной полиции Украины открыты уголовные дела против президента ФФУ.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
dt.ua

На деятельность президента ФФУ Андрея Павелко открыли уголовные дела по трем статьям, - заявил адвокат Олег Скупинский на специальной пресс-конференции Артема Франкова.

Деятельность Павелко в НАБУ рассматривают по трем статьям: “злоупотребление властью и служебным положением“, “декларирование недостоверной информации“, а также “незаконное обогащение“.

Также деятельностью Павелко заинтересовалась Национальная полиция Украины и Генеральная прокуратура Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Артем Франков, ФФУ, Андрей Павелко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: football.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь