Швед и Борячук вызваны в сборную Украины

Футболисты попали в заявку на матчи против Словакии и Турции.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал двух игроков в состав национальной команды - нападающих Андрея Борячука из Мариуполя и Марьяна Шведа из львовских Карпат.

21-летний Швед и 22-летний Борячук раньше защищали честь Украины на юношеском и молодежном уровне.

Напомним, 16 ноября Украина сыграет выездной матч Лиги наций УЕФА против Словакии, а 20-го - товарищескую встречу с Турцией в Анталии.