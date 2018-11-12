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Швед и Борячук вызваны в сборную Украины

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Футболисты попали в заявку на матчи против Словакии и Турции.
Марьян Швед
Марьян Швед
sport.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал двух игроков в состав национальной команды - нападающих Андрея Борячука из Мариуполя и Марьяна Шведа из львовских Карпат.

21-летний Швед и 22-летний Борячук раньше защищали честь Украины на юношеском и молодежном уровне. 

Напомним, 16 ноября Украина сыграет выездной матч Лиги наций УЕФА против Словакии, а 20-го - товарищескую встречу с Турцией в Анталии.

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Теги: футбол, сборная Украина по футболу, Марьян Швед, Андрей Шевченко, Андрей Борячук
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Источник: Футбол 1

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