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Неизвестные пытались сорвать пресс-конференцию Франкова о коррупции в украинском футболе

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Тема пресс-конференции - Циничная коррупция в руководстве футбола.
Артем Франков
Артем Франков
footboom.com

Сегодня, 12 ноября, в Интерфакс-Украина состоялась пресс-конференция главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, где он рассказал о коррупционных схемах президента ФФУ Андрея Павелко.

В начале мероприятия неизвестные люди в балаклавах облили Франкова и представителя ГО “Ініціативи майбутнього“ Олега Скупинского кефиром, таким образом пытаясь сорвать пресс-конференцию.

Потом на место происшествия прибыла полиция, после чего пресс-конференция продолжилась.

Франков обнародовал цифры, которые свидетельствуют о незаконной деятельности Павелко.

1. Более 500 миллионов гривен бюджета было потрачено на мошеннические схемы Павелко;
2. Более 160 миллионов гривен из выделенных бюджетных средств было присвоено функционерам ФФУ;
3. Уже подготовлена база под растрату еще 740 миллионов гривен по аналогичной схеме;
4. Более 1 миллиона долларов осело в офшорах;
5. Руководство страны допустило незаконное совмещение Павелко должностей, и как следствие, реализацию преступных схем.

Ранее сообщалось, что ФФУ вывела около 1 млн долларов через офшор.

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Теги: футбол, ФФУ, УПЛ, Артем Франков
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Источник: football.ua

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