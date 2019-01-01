Неизвестные пытались сорвать пресс-конференцию Франкова о коррупции в украинском футболе

Тема пресс-конференции - Циничная коррупция в руководстве футбола.

Сегодня, 12 ноября, в Интерфакс-Украина состоялась пресс-конференция главного редактора журнала Футбол Артема Франкова, где он рассказал о коррупционных схемах президента ФФУ Андрея Павелко.

В начале мероприятия неизвестные люди в балаклавах облили Франкова и представителя ГО “Ініціативи майбутнього“ Олега Скупинского кефиром, таким образом пытаясь сорвать пресс-конференцию.

Потом на место происшествия прибыла полиция, после чего пресс-конференция продолжилась.

Франков обнародовал цифры, которые свидетельствуют о незаконной деятельности Павелко.

1. Более 500 миллионов гривен бюджета было потрачено на мошеннические схемы Павелко;

2. Более 160 миллионов гривен из выделенных бюджетных средств было присвоено функционерам ФФУ;

3. Уже подготовлена база под растрату еще 740 миллионов гривен по аналогичной схеме;

4. Более 1 миллиона долларов осело в офшорах;

5. Руководство страны допустило незаконное совмещение Павелко должностей, и как следствие, реализацию преступных схем.

Ранее сообщалось, что ФФУ вывела около 1 млн долларов через офшор.