Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо поздравило Усика с успешной защитой титулов

Комментариев: 0
Киевский клуб поздравил своего болельщика с яркой победой.
Динамо поздравило Усика с успешной защитой титулов

Динамо поздравило абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с победой в бою против Тони Беллью и пожелало дальнейших успехов в боксерской карьере.

"ФК Динамо поздравляет нашего соотечественника, который неоднократно заявлял о своих футбольных симпатиях к нашему клубу, с очередной, уже 16-й по счету, победой на профессиональном ринге и желает не останавливаться на достигнутом, покоряя все новые и новые вершины боксерского олимпа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Динамо.

Поделись:
Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь