Динамо поздравило Усика с успешной защитой титулов

Киевский клуб поздравил своего болельщика с яркой победой.

Динамо поздравило абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с победой в бою против Тони Беллью и пожелало дальнейших успехов в боксерской карьере.

"ФК Динамо поздравляет нашего соотечественника, который неоднократно заявлял о своих футбольных симпатиях к нашему клубу, с очередной, уже 16-й по счету, победой на профессиональном ринге и желает не останавливаться на достигнутом, покоряя все новые и новые вершины боксерского олимпа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Динамо.