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Ворскла - Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча УПЛ

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Шахтер без проблем справился с Ворсклой в матче чемпионата Украины.

Ворскла - Шахтер: видео голов и обзор матча
Ворскла - Шахтер: видео голов и обзор матча
Фк Шахтер Донецк

Ворскла на своем поле уступила Шахтеру со счетом 0:2 в матче 15-го тура чемпионата Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла - Шахтер:

Ворскла - Шахтер 0:2
Голы: Нем, 19, Майкон, 41.

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чижов, Артур - Сапай (Сергийчук, 74), Скляр, Шарпар (Мысык, 87), Ребенок (Сакив, 46) - Габелок - Коломоец.

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Майкон, Патрик - Нем (Болбат, 80), Коваленко, Тайсон (Дентиньо, 90+2) - Мораес (Кайоде, 88).

Предупреждения: Скляр - Майкон

На 71-ой минуте Жуниор Мораес не забил пенальти (вратарь). 

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Теги: Шахтер Донецк, Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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