Ворскла - Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Шахтер без проблем справился с Ворсклой в матче чемпионата Украины.

Ворскла - Шахтер: видео голов и обзор матча Фк Шахтер Донецк Ворскла на своем поле уступила Шахтеру со счетом 0:2 в матче 15-го тура чемпионата Украины. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла - Шахтер: Ворскла - Шахтер 0:2

Голы: Нем, 19, Майкон, 41. Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чижов, Артур - Сапай (Сергийчук, 74), Скляр, Шарпар (Мысык, 87), Ребенок (Сакив, 46) - Габелок - Коломоец. Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Майкон, Патрик - Нем (Болбат, 80), Коваленко, Тайсон (Дентиньо, 90+2) - Мораес (Кайоде, 88). Предупреждения: Скляр - Майкон На 71-ой минуте Жуниор Мораес не забил пенальти (вратарь).

Горемыкина Екатерина