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Милевский: С радостью бы завершил карьеру в Динамо, но мне туда дорога закрыта

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Артем Милевский порассуждал о возможном своем возвращении в киевское Динамо.
Милевский: С радостью бы завершил карьеру в Динамо, но мне туда дорога закрыта

Экс-форвард Динамо Артем Милевский рассказал о желании вернуться в столичный клуб.

"Мне много пишут в директе в Instagram, пытаюсь многим отвечать. Я, естественно, с радостью вернулся бы и доиграл годик-два в Динамо, завершил бы карьеру. Но не все так просто. У меня, наверное, отношения не сложились с президентом, поэтому никто меня туда приглашать не будет. Пока Игорь Михалыч будет у руля, мне дорога закрыта в Динамо. Думаю, он никогда не продаст Динамо. Кто бы что не говорил. Это его право.

Моя форма? Думаю, что не растерял. Если бы я вернулся в Киев, мне кажется, что работал бы с двойным усердием, помогал молодым ребятам, тем, чем научился за это время. Класс растерять тяжело", – сказал Милевский в интервью программе Профутбол.

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Теги: Динамо Киев, Артем Милевский
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