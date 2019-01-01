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Швед в очередной раз поразил всех изумительным голом

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К разочарованию полузащитника, его команда все же уступила.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты

В матче 15-го тура УПЛ Заря принимала в Запорожье Карпаты. Луганчане одержали победу, но приз зрительских симпатий определенно достанется львовскому таланту Марьяну Шведу, забившему шикарный мяч.

На 33-й минуте матча, когда на табло был счет 1:0 в пользу Зари, Карпаты заработали стандарт с дальней дистанции. Клец и Швед решили разыграть, первый легонько катнул второму, а тот сместился немного ближе к центру, и пальнул в дальнюю девятку.

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Теги: футбол, УПЛ, Карпаты, Марьян Швед
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