Швед в очередной раз поразил всех изумительным голом

К разочарованию полузащитника, его команда все же уступила.

В матче 15-го тура УПЛ Заря принимала в Запорожье Карпаты. Луганчане одержали победу, но приз зрительских симпатий определенно достанется львовскому таланту Марьяну Шведу, забившему шикарный мяч.

На 33-й минуте матча, когда на табло был счет 1:0 в пользу Зари, Карпаты заработали стандарт с дальней дистанции. Клец и Швед решили разыграть, первый легонько катнул второму, а тот сместился немного ближе к центру, и пальнул в дальнюю девятку.