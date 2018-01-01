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Невероятный гол Поспелова, приблизивший Металлист-1925 к УПЛ

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С голом тура уже все понятно.
Дмитрий Поспелов
Дмитрий Поспелов
ФК Метллист-1925

В центральном матче 17-го тура Первой лиги Металлист-1925 принимал Волынь. Команды ведут отчаянную борьбу за право потягаться с СК Днепр-1 за первую строчку.

Команды порадовали болельщиков лишь одним забитым мячом, но зато каким. Невероятный удар получился у защитника харьковчан Дмитрия Поспелова.

 

 

Благодаря этой победе хозяева догнали Волынь, и даже опередили ее благодаря дополнительным показателям.

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Теги: футбол, Первая лига, Металлист 1925, Волынь
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