Невероятный гол Поспелова, приблизивший Металлист-1925 к УПЛ

С голом тура уже все понятно.

В центральном матче 17-го тура Первой лиги Металлист-1925 принимал Волынь. Команды ведут отчаянную борьбу за право потягаться с СК Днепр-1 за первую строчку.

Команды порадовали болельщиков лишь одним забитым мячом, но зато каким. Невероятный удар получился у защитника харьковчан Дмитрия Поспелова.

Благодаря этой победе хозяева догнали Волынь, и даже опередили ее благодаря дополнительным показателям.