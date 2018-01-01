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Львов и Олимпик победителя не выявили

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Дончане поделили очки с командой Бакалова в пятнадцатом туре.
Львов и Олимпик победителя не выявили

ФК Львов — Олимпик 1:1

Голы: Тейлор, 27 — Шиндер, 63.

Львов: Сарнавский — Адамюк, Парамонов, Борзенко, Голиков (Янчак, 89) — Сабино, Мартан — Тейлор, Джонатан, Араужо (Приймак, 59) — Сезар.

Олимпик: Махновский — Зубейко, Кравченко, Гришко, Немчанинов — Вакуленко (Тейшера, 57), Гай — Ксенз (Е. Пасич, 83), Политыло, Балашов — Шиндер (Билоног, 90).

Предупреждения: Мартан, Голиков, Борзенко, Сезар, Сабино — Политыло, Кравченко, Балашов.

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Теги: Олимпик, Львов, чемпионат Украины
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