Львов и Олимпик победителя не выявили
Дончане поделили очки с командой Бакалова в пятнадцатом туре.
ФК Львов — Олимпик 1:1
Голы: Тейлор, 27 — Шиндер, 63.
Львов: Сарнавский — Адамюк, Парамонов, Борзенко, Голиков (Янчак, 89) — Сабино, Мартан — Тейлор, Джонатан, Араужо (Приймак, 59) — Сезар.
Олимпик: Махновский — Зубейко, Кравченко, Гришко, Немчанинов — Вакуленко (Тейшера, 57), Гай — Ксенз (Е. Пасич, 83), Политыло, Балашов — Шиндер (Билоног, 90).
Предупреждения: Мартан, Голиков, Борзенко, Сезар, Сабино — Политыло, Кравченко, Балашов.
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