Динамо подписало контракты сразу с тремя молодыми игроками
Футболисты Динамо Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Виталий Миколенко продлили контракты с клубом.
Киевское Динамо подписало новые контракты со своими молодыми воспитанниками Николаем Шапаренко, Владимиром Шепелевым и Виталием Миколенко.
Финансовые условия новых контрактов не разглашаются. Соглашения подписаны на 5 лет.
“Новый контракт не был сюрпризом, но я очень благодарен клубу за эту возможность. Это большой вызов для меня, поэтому нужно продолжать работу и показывать себя как на играх, так и на тренировках“ - цитирует Виталия Миколенко официальный сайт Динамо.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо Виталий Миколенко попал в символическую сборную недели в Лиге Европы.
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