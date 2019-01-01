Динамо подписало контракты сразу с тремя молодыми игроками

Футболисты Динамо Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Виталий Миколенко продлили контракты с клубом.

Киевское Динамо подписало новые контракты со своими молодыми воспитанниками Николаем Шапаренко, Владимиром Шепелевым и Виталием Миколенко.

Финансовые условия новых контрактов не разглашаются. Соглашения подписаны на 5 лет.

“Новый контракт не был сюрпризом, но я очень благодарен клубу за эту возможность. Это большой вызов для меня, поэтому нужно продолжать работу и показывать себя как на играх, так и на тренировках“ - цитирует Виталия Миколенко официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Виталий Миколенко попал в символическую сборную недели в Лиге Европы.