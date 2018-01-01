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Фаворит Спорт закликає #читайрідною

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Фаворит Спорт закликає #читайрідною

9 листопада в Україні святкують День української писемності та мови. Офіційно це свято з’явилося в 1997 році після відповідного наказу Президента України. Дату було обрано невипадково – 9 листопада – день пам’яті Нестора Літописця.

Компанія Фаворит Спорт, як один з лідерів сегменту спортивних ставок, разом з партнерами – футбольними клубами ініціює челендж #читайрідною.

Першими челендж підтримали у футбольному клубі Десна, гравці якого читають уривок з роману Олександра Довженко Зачарована Десна. Челендж підтримали футболісти київського ФК Арсенал. Поезія Максима Рильського стала яскравим продовженням #читайрідною.

“Ми сподіваємося, що до нашої ініціативи приєднаються інші футбольні клуби та їх фан-клуби. Для нас челендж #читайрідною. В Україні велика армія шанувальників футболу і, якщо нам вдасться залучити хоча б її частину до класичної та сучасної української літератури, то це вже перемога“, - прокоментували в компанії Фаворит Спорт.

Правила челенджу прості: записати відео з уривком будь-якого твору української літератури, викласти в соціальні мережі з хештегом #читайрідною.

Компанія Фаворит Спорт стала спонсором клубів Української Прем’єр Ліги Арсенал, Десна Маріуполь, Зоря у 2018 році. В рамках реалізації спільних рекламних активностей, партнери домовилися про реалізацію соціальних кампаній. Челендж #читайрідною став першою такою ініціативою

Челендж ФК Десна

Челендж ФК Арсенал

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