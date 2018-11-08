Наши в еврокубках: Зинченко против Шахтера и первые вылеты

Вашему вниманию обзор выступлений украинских легионеров в четвертом туре группового этапа еврокубков.

Одна результативная передача и желтая карточка на всех - такой итог выступления наших легионеров в четвертом туре групповых турниров еврокубков.

Из 11 украинских футболистов, чьи клубы играют в групповых этапах еврокубков, лишь шестеро появились на поле в четвертом туре и четверо из них сыграли полные матчи.

Лига чемпионов:

Александр Зинченко провел первый свой матч в Лиге чемпионов в этом сезоне, выйдя со стартовых минут против донецкого Шахтера.

Зинченко вышел действовать на позиции левого защитника, но почти всю игру провел в полузащите, создавая для команды большинство в атаке. Также на его счету результативная передача на Стерлинга.

Дмитрий Чигринский провел весь матч за АЕК на позиции центрального защитника против Баварии, который его команда проиграла 0:2. С нулем очков после четырех матчей АЕК потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и имеет небольшие шансы на еврокубковую весну.

Два других наших легионера Евгений Коноплянка и Тарас Михалик остались в запасе своих Шальке и Локомотива соответственно.

Лига Европы:

Традиционно в Лиге Европы лучшим из украинцев стал Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе Генка в матче с Бешикташем и сыграл 60 минут. Руслан как всегда, исполнял стандарты и угрожал воротам турков ударами издалека, да и вообще был одним из лучших в составе своей команды. Генк сыграл вничью и сохранил первое место в группе.

Андерлехт Евгения Макаренко потерпел выездное поражение от Фенербахче. Украинский полузащитник отыграл в составе бельгийского клуба весь матч, но результативными действиями не отметился. На счету украинца два удара по воротам соперника, но цели не достиг не один. После этого поражения Андерлехт потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Также потерял шансы на еврокубковую весну турецкий Акхисар, проиграв Севилье 2:3. Евгений Селезнев, выступающий за турецкий клуб, не попал в заявку на игру.

Чешский Яблонец упустил ничью в матче с Астаной 1:2. Эдуард Соболь отыграл 72 минуты в поединке на позиции левого вингера и нанес два удара. Был у Соболя отличный момент с выходом один на один с кипером казахстанцев, но его удар был неточным.

Евгений Шахов вышел на поле в стартовом составе ПАОКа и отыграл весь матч с Види. Однако отметиться сумел только желтой карточкой. Евгений Хачериди был в заявке, но на замену так и не вышел. ПАОК уступил в этом матче со счетом 0:1 и усложнил себе задачу выхода в плей-офф.

Валерий Лучкевич вновь не попал в заявку Стандарда на поединок против Краснодара (1:2).