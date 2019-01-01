ФФУ: Матч Украина - Турция состоится в Анталии

Днепр не сможет принять поединок национальной сборной.

ФФУ опубликовала официальное заявление, в котором сказано, что товарищеский матч Украина - Турция состоится не в Днепре, а в турецкой Анталии.

Турецкая сторона должна компенсировать все затраты, связанные с переносом места проведения игры. Кроме того, турки выделят дополнительную сумму на починку системы электропитания на Днепр-Арене.

Украина и Турция сыграют 20 ноября в турецкой Анталии в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную новых игроков.