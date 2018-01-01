Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко подтвердил, что сборная Украины отправится в Турцию на товарищеский матч

Комментариев: 0
Андрей Шевченко подтвердил, что сборная Украины сыграет с Турцией не в Днепре, а в Анталье.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил информацию о том, что товарищеский матч между нашей командой и сборной Турции состоится в Анталье.

Читай также: Шевченко вызовет в сборную Украины новых игроков

Изначально встреча должна была пройти в Днепре, но теперь сборной Украины придется лететь в Турцию.

"Да, эта игра действительно состоится в этом турецком городе", - приводит слова Шевченко zbirna.com.

Товарищеский матч Украина - Турция состоится 20 ноября.

Напомним, инициатором переноса товарищеского матча из Днепра в Анталью выступил главный тренер сборной Турции Мирча Луческу.

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, Мирча Луческу, сборная Турции по футболу, футбол, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: zbirna.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь