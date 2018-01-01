Шевченко подтвердил, что сборная Украины отправится в Турцию на товарищеский матч

Андрей Шевченко подтвердил, что сборная Украины сыграет с Турцией не в Днепре, а в Анталье.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил информацию о том, что товарищеский матч между нашей командой и сборной Турции состоится в Анталье.

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Изначально встреча должна была пройти в Днепре, но теперь сборной Украины придется лететь в Турцию.

"Да, эта игра действительно состоится в этом турецком городе", - приводит слова Шевченко zbirna.com.

Товарищеский матч Украина - Турция состоится 20 ноября.

Напомним, инициатором переноса товарищеского матча из Днепра в Анталью выступил главный тренер сборной Турции Мирча Луческу.