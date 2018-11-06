Жена Ракицкого записала песню совместно с Ириной Билык
Композиция называется "Подружка".
Ольга Ракицкая, супруга игрока донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого, активно развивает карьеру певицы.
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Ольга выпустила несколько клипов, стала гостьей на концертном туре Ирины Билык, а теперь вместе с ней выпустила дуэтную песню под названием "Подружка".
Запись новой песни появилась на YouTube-канале Ольги Ракицкой.
Отметим, что пока Ольга развивает свою карьеру, ее муж находится в Англии, где в среду, 7-го ноября, сыграет против Манчестер Сити в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.
Напомним, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола назвал матч против Шахтера самым важным.
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