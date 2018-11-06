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Жена Ракицкого записала песню совместно с Ириной Билык

Комментариев: 2
Композиция называется "Подружка".
Ирина Билык и Ольга Ракицкая
Ирина Билык и Ольга Ракицкая
instagram.com/olga_rakitskaya/

Ольга Ракицкая, супруга игрока донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого, активно развивает карьеру певицы.

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Ольга выпустила несколько клипов, стала гостьей на концертном туре Ирины Билык, а теперь вместе с ней выпустила дуэтную песню под названием "Подружка".

Запись новой песни появилась на YouTube-канале Ольги Ракицкой.

Отметим, что пока Ольга развивает свою карьеру, ее муж находится в Англии, где в среду, 7-го ноября, сыграет против Манчестер Сити в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

Напомним, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола назвал матч против Шахтера самым важным.

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Комментариев (2)
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Москвошвея    06.11.2018, 21:52
Оценка:  0
Москвошвея
В Донецке петь будут?Лучше бы с мужем гимн петь научились.Хотя уже в сборную не берут,не пригодится.
VinsBad    06.11.2018, 21:32
Оценка:  0
VinsBad
это ж сколько бабла рахитский отстегнул...
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