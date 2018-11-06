Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский сравнил условия для развития футболистов в академиях Шахтера и Динамо

Комментариев: 0
По словам Руслана Малиновского, в донецком клубе условия лучше.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
krcgenk.be

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский, который в 13-летнем возрасте попал в академию Шахтера, заявил, что условия у “горняков“ для развития футболистов были гораздо лучше, чем у столичного Динамо.

Читай также: Коноплянка: Малиновский - один из лучших исполнителей в Европе

“В тот момент, когда мне пришлось выбирать, в академии Шахтера были намного лучше условия, чем в школе Динамо. Президент донецкого клуба сделал все, чтобы у ребят была возможность расти и прогрессировать - вложил очень большие деньги.

Сегодня видны плоды этой работы, хотя и динамовская академия сильно прибавила“, - приводит слова Малиновского zbirna.com.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский был назван лучшим игроком команды в матче против Стандарда.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Генк, Шахтер, Динамо, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: zbirna.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь