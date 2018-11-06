Малиновский сравнил условия для развития футболистов в академиях Шахтера и Динамо

По словам Руслана Малиновского, в донецком клубе условия лучше.

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский, который в 13-летнем возрасте попал в академию Шахтера, заявил, что условия у “горняков“ для развития футболистов были гораздо лучше, чем у столичного Динамо.

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“В тот момент, когда мне пришлось выбирать, в академии Шахтера были намного лучше условия, чем в школе Динамо. Президент донецкого клуба сделал все, чтобы у ребят была возможность расти и прогрессировать - вложил очень большие деньги.

Сегодня видны плоды этой работы, хотя и динамовская академия сильно прибавила“, - приводит слова Малиновского zbirna.com.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Генка Руслан Малиновский был назван лучшим игроком команды в матче против Стандарда.