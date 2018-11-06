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Ярмоленко: У Зинченко юмор для одиннадцатиклассниц

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Игрок Вест Хэма назвал главного весельчака в сборной Украины.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
skysports.com

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, кто является главным весельчаком в сборной Украины.

“Я не думаю, что в национальной команде есть кто-то лучше меня в плане юмора. Есть еще Евгений Селезнев, но он во второй группе. 

Например, у Александра Зинченко юмор для одиннадцатиклассниц. Он может показать тамагочи, а они будут смеятся. У меня более развитое чувство юмора“, - сказал Ярмоленко.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что Динамо - родной для него клуб.

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Теги: футбол, сборная Украина по футболу, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко
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Источник: ФФУ

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.11.2018, 19:52
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гость
Может лучше про футбол.Клоуны!
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