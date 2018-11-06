Ярмоленко: У Зинченко юмор для одиннадцатиклассниц

Игрок Вест Хэма назвал главного весельчака в сборной Украины.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, кто является главным весельчаком в сборной Украины.

“Я не думаю, что в национальной команде есть кто-то лучше меня в плане юмора. Есть еще Евгений Селезнев, но он во второй группе.

Например, у Александра Зинченко юмор для одиннадцатиклассниц. Он может показать тамагочи, а они будут смеятся. У меня более развитое чувство юмора“, - сказал Ярмоленко.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что Динамо - родной для него клуб.