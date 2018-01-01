Исмаили признан лучшим игроком УПЛ в октябре

Всего на звание лучшего футболиста октября претендовали 8 человек.

Защитник Шахтера Исмаили стал лучшим игроком Украинской Премьер-Лиги в октябре.

Всего проголосовало более 6000 болельщиков. Бразилец получил 52% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.

На второй строчке – молодой полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который набрал 33%. Третье место занял нападающий Ворсклы Владислав Кулач с 10% голосов.

Алан Патрик, Дмитрий Шастал, Денис Безбородько, Андрей Борячук и Сергей Гринь набрали менее 5% голосов.

Отметим, в октябре 28-летний Исмаили провел в УПЛ 3 полных матча и отметился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в турнирной таблице УПЛ Шахтер увеличил отрыв от киевского Динамо.