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Исмаили признан лучшим игроком УПЛ в октябре

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Всего на звание лучшего футболиста октября претендовали 8 человек.
Исмаили
Исмаили
Getty Images

Защитник Шахтера Исмаили стал лучшим игроком Украинской Премьер-Лиги в октябре.

Всего проголосовало более 6000 болельщиков. Бразилец получил 52% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.

На второй строчке – молодой полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который набрал 33%. Третье место занял нападающий Ворсклы Владислав Кулач с 10% голосов.

Алан Патрик, Дмитрий Шастал, Денис Безбородько, Андрей Борячук и Сергей Гринь набрали менее 5% голосов. 

Отметим, в октябре 28-летний Исмаили провел в УПЛ 3 полных матча и отметился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в турнирной таблице УПЛ Шахтер увеличил отрыв от киевского Динамо.

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Теги: Исмаили, Шахтер Донецк, украинская Премьер-лига, Виктор Цыганков, Владислав Кулач
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