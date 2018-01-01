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Полузащитник Карпат обошел Неймара по количеству обводок в сезоне

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Карраскаль вошел в топ-5 лучших дриблеров европейских чемпионатов.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
Getty Images

Полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль занял второе место в топ-5 лучших игроков европейских чемпионатов по количеству обводок.

Об этом сообщает портал Wyscout.

Наибольшее количество обводок только у полузащитника Ниццы Аллана Сен-Максимена – 170 (из которых 76% - успешные).

Карраскаль занимает второе место со 126 обводками, обогнав полузащитника Милана Сусо, а также звездного нападающего Пари Сен-Жермен Неймара.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аллан Сен-Максимен (Ницца) – 170 (76%)
2. Хорхе Карраскаль (Карпаты) – 126 (70%)
3. Сусо (Милан) – 118 (87%)
4. Неймар (ПСЖ) – 117 (69%)
5. Уилфрид Заа (Кристал Пэлас) – 117 (69%)

Стоит отметить, что в этом сезоне Карраскаль провел в Украинской Премьер-Лиге 13 матчей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что в крайнем матче УПЛ львовские Карпаты на выезде одолели Олимпик (1:2).

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Теги: Карпаты, Хорхе Карраскаль, УПЛ
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