Цыганков подбодрил себя мороженым после поражения от Шахтера

Лидер Динамо провел время в компании своей семьи.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков показал, как провел время после матча чемпионата Украины против Шахтера.

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На следующий день после досадного поражения игроки столичного клуба получили выходной. Цыганков провел время в кругу своей семьи - прогулялся по улицам Киева и поел мороженое из McDonald’s.

Футболист опубликовал милое фото с мамой на своей страничке в Instagram.

Напомним, донецкий Шахтер на последних минутах вырвал победу у Киевского Динамо. Вашему вниманию также видео голов и обзор поединка Шахтер - Динамо.

Поражение Динамо позволило Шахтеру упрочить свои позиции в турнирной таблице УПЛ.

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