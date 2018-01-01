Ярмоленко: Динамо для меня родной клуб

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины рассказал о своем отношении к киевскому Динамо.

Андрей Ярмоленко во время выступления за Динамо Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко ответил на вопросы болельщиков, которые ему озвучил партнер по сборной Украины Александр Зинченко. Интервью с Ярмоленко появилось на YouTube-канале ФФУ.

У Андрея поинтересовались, хочет ли он вернуться в киевское Динамо.

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"Пока не задумывался об этом. Мне хотелось попробовать свои силы в Европе, и я только второй год играю в европейских чемпионатах. У меня пока есть силы и я буду стараться показывать хороший футбол за границей.

Не буду загадывать, посмотрим, как получится, но Динамо для меня родной клуб. Динамо много значит в моей жизни", - ответил Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал конфликт с Тарасом Степаненко, а также сравнил тренировки "молотобойцев" с киевским Динамо.

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