Ярмоленко: Динамо для меня родной клуб
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко ответил на вопросы болельщиков, которые ему озвучил партнер по сборной Украины Александр Зинченко. Интервью с Ярмоленко появилось на YouTube-канале ФФУ.
У Андрея поинтересовались, хочет ли он вернуться в киевское Динамо.
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"Пока не задумывался об этом. Мне хотелось попробовать свои силы в Европе, и я только второй год играю в европейских чемпионатах. У меня пока есть силы и я буду стараться показывать хороший футбол за границей.
Не буду загадывать, посмотрим, как получится, но Динамо для меня родной клуб. Динамо много значит в моей жизни", - ответил Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал конфликт с Тарасом Степаненко, а также сравнил тренировки "молотобойцев" с киевским Динамо.
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