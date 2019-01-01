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Луческу не хочет ехать в Днепр на товарищеский матч с Украиной - источник

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Федерация футбола Турции должна будет возместить расходы ФФУ, если матч будет отменен.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отказывается приезжать в Днепр на товарищеский матч с Украиной.

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Как сообщил ведущий телепрограммы Профутбол Игорь Цыганык, Луческу потребовал от Федерации футбола Турции провести встречу не в Украине. Источник отмечает, что турки не хотят идти навстречу тренеру, ведь в случае отмены матча им придется заплатить крупную сумму денег, чтобы компенсировать расходы ФФУ.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Турции должен состояться 20 ноября на Днепр Арене.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко собирается вызвать на ближайший сбор несколько новичков.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Турции по футболу, товарищеский матч, Мирча Луческу
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