Шевченко вызовет в сборную Украины новых игроков

Главный тренер сборной Украины собирается вызвать в команду несколько новых игроков.

Сборная Украины в ноябре проведет товарищеский матч с Турцией, а также впереди у нашей команды поединок против Словакии в рамках Лиги наций, который не влияет на турнирную таблицу.

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“Ряд новых игроков будет вызван, хочу посмотреть. Потому что сейчас две такие игры, которые позволяют где-то рисковать, на нас не давит результат“, - сообщил Шевченко в интервью ПроФутбол.

“Мы едем в Словакию, будем играть против хорошей команды. Турция – тоже очень хорошая команда. Думаю, будем вызывать новых молодых футболистов, давать им шанс“.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение команды 9 легионеров.

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