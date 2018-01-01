Бабич выступил за расширение УПЛ

Главный тренер Мариуполя считает, что клубы Первой лиги готовы для повышения в классе.

Наставник Мариуполя Александр Бабич высказался касательно возможного расширения состава участников УПЛ до 16-и команд.

“Я думаю, что уже со следующего года УПЛ можно расширить до 16-и команд. Клубы, которые сейчас ведут борьбу за повышение в классе, обладают необходимой инфраструктурой, дабы представлять элитный дивизион. Для такой страны, как Украина, 12-и команд в Премьер-лиге мало.

Единственное, что хотелось бы не менять формат соревнований. Думаю, для всех будет лучше, если мы все также будем играть два круга, а потом команды будут делиться на две группы”,- приводит слова Бабича zbirna.com.

Напомним, что в этом туре Мариуполь сумел одолеть аутсайдера чемпионата – Арсенал-Киев.