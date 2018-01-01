Матч УПЛ впервые в истории рассудит женская бригада арбитров

Матч ФК Львов - Ворскла станет первым, который будут судить женщины.

ФК Львов примет Ворсклу в матче 14-го тура чемпионата Украины на Арене Львов. Этот поединок станет первым в истории УПЛ, в котором вся бригада арбитров будет состоять только из женщин.

Так, главной судьей матча будет Екатерина Монзуль, а помогут ей Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертым рефери поединка назначена Анастасия Романюк.

Отметим, что Екатерина Монзуль была признана одной из пяти лучших женщин-арбитров в мире.