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Матч УПЛ впервые в истории рассудит женская бригада арбитров

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Матч ФК Львов - Ворскла станет первым, который будут судить женщины.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
Getty Images

ФК Львов примет Ворсклу в матче 14-го тура чемпионата Украины на Арене Львов. Этот поединок станет первым в истории УПЛ, в котором вся бригада арбитров будет состоять только из женщин.

Так, главной судьей матча будет Екатерина Монзуль, а помогут ей Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертым рефери поединка назначена Анастасия Романюк.

Отметим, что Екатерина Монзуль была признана одной из пяти лучших женщин-арбитров в мире.

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Теги: Екатерина Монзуль, ФК Львов, Ворскла, УПЛ
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