Шевченко: Нужно отметить игру Динамо во втором тайме

Андрей Шевченко считает, что Паулу Фонсека вовремя усилил игру Шахтера заменами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы Шахтера в матче с Динамо (2:1).

"Шахтер, наверное, должен был перестраиваться. Они провели хороший матч, но мне очень понравилось и Динамо во втором тайм, контроль игры. Достаточно моментов создали обе команды.

Думаю, что Фонсека сделал удачные замены в тот момент, когда команда в них нуждалась. Очень важно, что такой игрок как Тайсон восстановился. С его выходом команда очень усилилась.

Коваленко? Для него это очень важный гол, который придаст уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он больше получал игровой практики.

Еще раз хочу отметить игру Динамо во втором тайме.

Марлос? Конечно, такие игроки, как Тайсон и Марлос важны для Шахтера. Его отсуствие сказывается. Когда нет Марлоса и Тайсона, то качество игры ухудшается.

Я смотрел с удовольствием футбол. Мои симпатии всегда будут на стороне Динамо. Я с детства болею за эту команду. Как специалисту, мне очень понравился второй тайм. Это противостояние двух тренерских идей", — сказал Шевченко в комментарии Football.ua.