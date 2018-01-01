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Шевченко: Нужно отметить игру Динамо во втором тайме

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Андрей Шевченко считает, что Паулу Фонсека вовремя усилил игру Шахтера заменами.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы Шахтера в матче с Динамо (2:1).

"Шахтер, наверное, должен был перестраиваться. Они провели хороший матч, но мне очень понравилось  и Динамо во втором тайм, контроль игры. Достаточно моментов создали обе команды. 

Думаю, что Фонсека сделал удачные замены в тот момент, когда команда в них нуждалась. Очень важно, что такой игрок как Тайсон восстановился. С его выходом команда очень усилилась.

Коваленко? Для него это очень важный гол, который придаст уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он больше получал игровой практики. 

Еще раз хочу отметить игру Динамо во втором тайме. 

Марлос? Конечно, такие игроки, как Тайсон и Марлос важны для Шахтера. Его отсуствие сказывается. Когда нет Марлоса и Тайсона, то качество игры ухудшается.

Я смотрел с удовольствием футбол. Мои симпатии всегда будут на стороне Динамо. Я с детства болею за эту команду. Как специалисту, мне очень понравился второй тайм. Это противостояние двух тренерских идей", — сказал Шевченко в комментарии Football.ua.

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Теги: Андрей Шевченко, Динамо Киев, Шахтер
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