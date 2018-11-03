Карпаты на выезде одолели Олимпик
Гол и пас Марьяна Шведа принесли успех подопечным Жозе Мораиша в выездном игре.
Олимпик — Карпаты 1:2
Голы: Е. Пасич, 90+2 — Понде, 5, Швед, 74 (пен.).
Олимпик: Махновский — Е. Пасич, Гришко, Цымбалюк, Вакуленко — Гай, Ксенз — Политыло, Сондей (Шиндер, 46), Тейшейра (Немчанинов, 83) — Билоног (Балашов, 60).
Карпаты: Шевченко — Лебеденко, Мирошниченко, Ковтун, Бородай — Клец, Эрбес — Швед, Карраскаль (Мякушко, 82) — Понде (Федецкий, 90), Гуцуляк (Ди Франко, 69).
Предупреждения: Политыло, Вакуленко, Шиндер, Махновский — Карраскаль, Понде, Ковтун, Шевченко, Эрбес.
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